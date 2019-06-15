После драки на Рубинштейна сотрудница бара попала в больницу

Местные жители протестуют против Stand-Up фестиваля в Санкт-Петербурге.

После драки на Рубиштейна сотрудницу бара “Довлатов” отвезли в Мариинскую больницу, сообщает “Фонтанка” 15 июня. Местным жителям не нравится Stand-Up фестиваль, который устроили в центре Санкт-Петербурга.

Концерты комиков в ночь на субботу проходили в 15 барах. Всего на Рубинштейна приехали от 200 до 300 стендап-артистов. Часть фестиваля перенесли на Манежную площадь — но бар “Довлатов” уже отказывается дальше участвовать в мероприятии.

Жители улицы Рубинштейна пытаются блокировать доступ к местные заведения — к примеру, они забаррикадировали арку в одном из домов, чтобы в “Довлатова” никто не мог попасть. В драке у заведения пострадала одна из работниц, врачи передают, что она отделалась легкими травмами.

Улица Рубинштейна обладает репутацией одной из главных увеселительных улиц Петербурга. На ней устраивали свой досуг как гости юридического форума в Санкт-Петербурге, так и участники ПМЭФ. Вечеринки часто оказываются шумными и неудивительно, что местные жители воспринимают любые праздники “в штыки”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Рубинштейна мужчина “вырубил” молодую девушку.