На Рубинштейна мужчина одним ударом “вырубил” молодую девушку

От удара 21-летняя девушка потеряла сознание. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp/скрин видео
От удара 21-летняя девушка потеряла сознание. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp/скрин видео

За девушку решили вступиться молодые люди рядом и началась драка.

После происшествия, сообщают очевидцы события, мужчины скрылся с места происшествия. Инцидент произошел накануне около 02:00 у дома 20 по улице Рубинштейна.

Известно, что мужчина ранее не знал девушек. Он крикнул что-то в их сторону и одна из девушек ответила. Тогда мужчина разбил стакан и хотел ударить девушку, но та убежала. Под раздачу попала подруга, которую в начале мужчина ударил ногой, а после кулаком по лицу. От удара 21-летняя девушка потеряла сознание.

На помощь подбежали неизвестные парни и успокоили парой ударов его, потом всё разошлись. Нападавший скрылся с места происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяному водителю, специально въехавшему в толпу людей в Ломоносове, вынесли вердикт.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие Центральный район
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