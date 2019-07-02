Санитарный инспектор забирала морепродукты “на исследования” к себе домой

Сколько именно рыбы удалось похитить, в МВД не уточняют. Фото: pixabay.com

Сколько именно рыбы удалось похитить, в МВД не уточняют. Фото: pixabay.com

За злоупотребление полномочиями женщина может получить до 4 лет тюрьмы.

Сотрудницу санитарного надзора обвинили в злоупотреблении полномочиями. Жительница Ленобласти выносила морепродукты из порта под видом проверки, сообщили в УМВД на транспорте по СЗФО 2 июля.

Чиновница якобы составляла подложные документы, по которым могла забирать рыбу из порта и отправлять ее на лабораторные исследования. Выяснилось, что «исследования» женщина проводила у себя дома на кухне, передают в МВД на транспорте по Ленобласти.

В отношении жительницы Ленобласти возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Теперь женщина может получить до 4 лет лишения суда — решение остается за судом. Полицейские предполагают, что это не единственный эпизод противоправной деятельности.

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