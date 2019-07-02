Прораб стройки на юге Петербурга получил условный срок после гибели рабочих

Два человека погибли, один получил тяжелые травмы. Фото: pixabay.com
Два человека погибли, один получил тяжелые травмы. Фото: pixabay.com

На 9-ом этаже здания в декабре бетон и арматура рухнули на биотуалеты.

Петербуржец получил условный срок за гибель двух рабочих из-за организации строительных работ на 1-ом Предпортовом, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе судов Санкт-Петербурга 2 июля.

Олег З. являлся мастером “СК Титан”, но неудовлетворительно организовал работы на строительном объекты застройщика. Опалубки стен были плохо закреплены, а в местах прохода не было защитных сооружений. Нарушение привели к тому, что 21 декабря на стройке в Московском районе Петербурга на 9-ом этаже щиты стеновой опалубки — бетон и арматура — обрушились на биотуалеты. Погибли двое рабочих, третий получил тяжелые травмы, передают в объединенной пресс-службе судов Петербурге.

Московский районный суд назначил мужчине наказание в 1,5 года лишения свободы условно. Он не сможет занимать руководящие должности на строительстве еще год.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что женщину оштрафовали за апрельское ДТП на Невском.

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