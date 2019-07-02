Свадебные традиции оживут в Старой Ладоге

Древняя столица Руси хранит народные традиции. Фото: wikipedia.org
Древняя столица Руси хранит народные традиции. Фото: wikipedia.org

В Старой Ладоге 13 июля пройдет фестиваль «Путешествие с любовью», где гости смогут познакомиться с традициями проведения русских свадеб и с брачными обрядами малочисленных коренных народов Ленобласти.

В рамках фестиваля 18 семейных пар, приехавших из разных районов региона, поборются в творческом конкурсе. Молодые пары смогут отдохнуть в стоге сена и сорвать плод с древа желаний. Детям будет предложено поиграть в уличные игры и пройти мастер-класс по изготовлению тряпичных кукол-оберегов. Кроме того, состоится показ традиционных костюмов ижор, вепсов, ингерманландцев и води.

Интерактивные творческие площадки познакомят зрителей с русскими свадебными традициями. На празднике можно понаблюдать за работой ремесленников, посмотреть на выступление фольклорных коллективов. Гости смогут расширить круг знакомств: организаторы приготовили для молодежи конкурсы и игры на тему знакомств и первого свидания. Будет работать интерактивная творческая площадка «Семейные портреты» с фотозонами и арт-объектами. Декорации праздника призваны передать атмосферу жизни в русской деревне.

Туристский фестиваль «Путешествие с любовью» в этом году проходит второй раз. Впервые он состоялся 14 июля прошлого года в Подпорожье.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на берегу Финского залива пройдет фестиваль живого кино под открытым небом.

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