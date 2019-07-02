Жители Иркутска возмущены наклейками «Единой России» на коробках с гуманитарной помощью

В Иркутске волонтеры пытаются помочь пострадавшим от наводнения. Они приносят коробки и мешки с вещами в пункт приема, который находится в офисе регионального отделения партии «Единая Россия».

Местная жительница Ирина Шипова рассказала в соцсети Facebook, что на коробках для пострадавших внезапно появились наклейки партии «Единая Россия», хотя было заявлено, что акция проходит как внепартийная.

Алексей Елизарьев, глава отдела агитационно-пропагандистской работы иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», заявил, что сожалеет о случившемся и сообщает, что региональное отделение партии не инициировало данные действия. Также он добавил, что это могло произойти из-за того, что некоторые вещи сдавали или сотрудники общественной приемной, или просто партийцы, и таким образом они решили пометить вещи.

Напоминаем, что наводнение в Иркутской области началось 26 июня из-за сильных дождей. В результате чего погибло 12 человек, затопило 96 населенных пунктов и разрушились 15 мостов. На данный момент в некоторые районах области начались восстановительные работы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что паводок в Иркутской области унес жизни 12 человек.