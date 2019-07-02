США считают, что «Авангарды» России не по карману

Разведка США донесла, что Россия не сумеет выпустить больше 60 комплексов «Авангард» из-за нехватки углеродного волокна. Россия утверждает, что материалов хватает.

О том, что в Россия испытывает трудности с поставками углеводородного волокна для производства новейших гиперзвуковых ракетных комплексов, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на доклад американских разведслужб. Осенью прошлого года этот же канал рассказал, что имеющиеся у России композиты признаны недостаточно надежными. Американцы оценили объем выпуска «Авангардов» и пришли к выводу, что более 60 штук Россия не произведет из-за дороговизны материалов.

Впервые о ракетах «Авангард» рассказал президент РФ Владимир Путин в прошлогоднем послании Федеральному собранию. В декабре 2018 года был проведен испытательный пуск «Авангарда» из Оренбуржья, ракета поразила цель на расстоянии 6 тыс. км от места запуска, на Камчатке. Первые ракетные комплексы должны встать на боевое дежурство в этом году.

Виктор Мураховский, член экспертного совета при коллегии ВПК, сказал РИА «Новости», что Россия не испытывает никаких проблем с производством материалов ни для космических кораблей, ни для ракет, и назвал сообщение американцев уткой.

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