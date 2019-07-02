Как вьетнамской свинье живется на Васильевском острове

Социальные сети покоряет вислобрюхая вьетнамская свинья Варвара, живущая на Васильевском острове. Вчера жители города засняли ее спящей под кустом у аптеки.

Варвара для жителей района возле Покровской больницы давно стала привычным соседом. Хозяин животного часто отпускает Варю на улицу одну.

Иногда к Варе наведываются журналисты. Приезжала и съемочная группа Первого канала с гостинцем — килограммом сыра. Теперь к Варе наведалась «Фонтанка» и узнала об образе жизни Варвары.

Свинья живет в подвале на Детской ул., где находится зал единоборств. Хозяин Михаил купил ее в 2014 году двухмесячным поросенком за 2,5 тыс. рублей на «Авито».

Питается Варя кашами, овощами, яйцами. Любит кефир и бананы. Гулять она ходит без поводка и прочей сбруи, естественные надобности справляет только на улице.

Ходит Варя очень медленно и все время норовит прилечь, ее вес явно превышает центнер, но сколько она весит точно, неизвестно. Обычно животные ее вида тянут на 100-120 кг.

Живут вьетнамские вислобрюхие свиньи примерно как кошки: 18–25 лет. За 5 лет проживания на Васильевском Варя ни с кем не конфликтовала — ни с людьми, ни с животными.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что свинья Варя снова вышла на прогулку по Васильевскому.