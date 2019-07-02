«Победа» не собирается возобновлять международные рейсы из Пулково

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Запрет будет действовать как минимум до весны 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа», передает 78.ru. Уточняется, что перевозчик продлил запрет на полеты в другие страны из петербургского аэропорта. Так, например, этой зимой жители Санкт-Петербурга не смогут улететь «Победой» за границу. Возможно, через какое-то время решение будет изменено.

Напоминаем, что перевозчик объясняет свое решением длинными проверками в аэропорту – они увеличились с получаса до двух часов. «Победа» ввела ограничения еще 31 марта.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из самолета, пролетающего над Лондоном, выпало тело безбилетника. Сотрудники правоохранительных органов считают, что он хотел улетать в другую страну, находясь вне борта. Позже в отсеке нашли рюкзак с едой и водой. Мужчина, замерзнув на большой высоте, упал с лайнера.

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