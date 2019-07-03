В Петербурге осиротевшие утята нашли новую семью

Петербурженка спасла на трассе двух утят, мама которых погибла в ДТП. Девушка обратилась за помощью к комитет по природопользованию Санкт-Петербурга.

Утята были переданы государственным инспектором, которые совместно с орнитологом произвели осмотр птенцов. Примерный возраст утят — 5-7 дней. Они могли бы умереть, если остались на трассе, сообщили Gazeta.SPb в Комитете по природопользованию Санкт-Петербурга.

Было решено попытаться «подселить» птенцов к другому выводку. Специалист рассказал, что матери-утки не считают своих птенцов и могут не заметить подкидышей.

Попытка увенчалась успехом. Птенцов выпустили на Елагином острове, где через несколько минут они уже пристроились к уткам и уплыли на другой конец водоема. Теперь птенцы в безопастности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что большинство петербуржцев отмечают с любимыми памятные даты.