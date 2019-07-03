Как развивается стоматологический рынок в России и Санкт-Петербурге

Стоматология — одна из наиболее высокотехнологичных отраслей медицины. На сегодняшний день стоматологический рынок активно развивается — в России гораздо больше частных стоматологий, чем было еще 15 лет назад. Например, в среднем, у каждой станции метро Санкт-Петербурга есть около 20 стоматологий. Это говорит о том, что, несмотря на нестабильность нашего государства и, в частности, экономики, стоматологические услуги всегда будут востребованы. Всегда будут сложные и запущенные клинические ситуации, у хороших клиницистов всегда будут пациенты.

О тенденциях и текущем состоянии рынка рассказал Александр Бикбаев, главный врач Клиники Цифровой Стоматологии Houston, Центра клинического мастерства Nobel Biocare.

В ближайшее время рынок будет развиваться за счет двух аспектов. Первый — сервис. Современный пациент обращает внимание на внешний вид клиники, как его встретили, напомнили ли заранее о визите, вызвали ли такси после хирургической манипуляции. Очень важно обеспечивать клиенту комфорт — внимательно слушать, относиться с заботой и уважением, говорить правду, предлагать несколько вариантов лечения, подробно объясняя преимущества и недостатки каждого. Это факторы, которым пациент больше всего уделяет внимание.

Второй аспект — цифровые технологии. На наших глазах происходит активная цифровизация экономики, и стоматология как фундамент экономической и социальной структур уже давно движется в этом же направлении. Многие частные клиники имеют в своем арсенале такое оборудование как, например, интраоральные камеры, стоматологические сканеры и фрезерные станки. Они позволяют изготовить реставрационные конструкции, такие как виниры и коронки, в клинических условиях за несколько часов.

Вместо традиционного метода снятия оттисков и последующей отливки гипсовой модели, можно получить 3D-оттиск зубов и окружающих тканей непосредственно в полости рта пациента, отсканировать всю зубную дугу за рекордные две минуты. Это экономит расходы на материалы, рабочее время зубных техников и врачей-стоматологов, а также повышает эффективность реставрационной конструкции — прилегаемость коронки становится лучше, срок службы увеличивается. Цифровые технологии — будущее стоматологии.

По сравнению с 2018 годом в Санкт-Петербурге наблюдается прирост рынка. Это связано с тем, что, несмотря на прогрессивное развитие стоматологии как науки, в нашей стране есть огромные проблемы с диагностикой стоматологических заболеваний.

Даже во времена СССР, когда нас «заставляли» приходить профосмотры в клиники, уровень стоматологический заболеваний населения был гораздо ниже — заболевания могли диагностировать на начальной стадии, когда лечение проще и дешевле. На сегодняшний день правильной системы просвещения населения и профилактики у нас нет, поэтому с годами услуги в области имплантации протезирования становятся все более востребованными среди пациентов. По-прежнему есть люди, теряющие все свои зубы уже к 30 годам.

Это связано еще и с психологическим аспектом — люди по-прежнему боятся стоматологов. Несмотря на разнообразие стоматологических клиник и их шаговую доступность (в среднем, около каждой станции метро есть около 20 стоматологий), большинство пациентов приходит к врачу только в тот момент, когда пережевывать пищу и терпеть зубную боль становится просто невозможно. Соответственно, тяжесть заболевания и стоимость лечения существенно возрастают.

Выбор стоматологической клиники и лечащего врача сейчас действительно огромный — клиник много, и можно выбрать стоматологию «по карману». Есть бюджетные стоматологии, клиники среднего и высшего уровня (премиум-сегмента).

Если говорить о премиуме, то в последнее время прослеживается интересная тенденция — пациенты приходят уже не с запросом «сделайте, чтобы можно было жевать», им важна эстетическая стоматология, направленная на улучшение естественной красоты лица и улыбки посредством стоматологических манипуляций.

Люди очень требовательны — работа должна быть настолько высококачественной, чтобы виниры и коронки выглядели как естественные зубы. Все более востребованной среди таких пациентов становится и ортодонтия: на смену металлическим и сапфировым брекетам пришли элайнеры — съемные, «невидимые» капы из поликарбоната, позволяющие выравнивать зубную дугу и менять прикус, не нанося «ущерба» внешнему виду пациента.