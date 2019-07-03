Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга

Команда подводников, погибших в 1 июля в Баренцевом море, была закреплена за воинской частью Санкт-Петербурга.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице соцсети «ВКонтакте» выразил глубокие соболезнования семьям погибших и рассказал, что команда «отправилась в последнее плаванье» из Санкт-Петербурга.

Напомним, что 1 июля 2019 года 14 российских подводников, занимающихся батиметрическими измерениями при «изучении придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России», погибли в Баренцевом море после пожара на глубоководной атомной подводной лодке «Лошарик». Среди погибших — семь капитанов первого ранга и два Героя России.

Стало известно, что причиной гибели стало отравление продуктами горения, говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин принес соболезнования семьям подводников. Президент РФ назвал гибель в пожаре 14 моряков большой потерей для флота и армии в целом. Он распорядился оказать поддержку семьям погибших и принес свои соболезнования.