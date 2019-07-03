Мужчина хотел вывезти в Финляндию 30 медалей времен СССР

Был найден незадекларированный груз. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти

Был найден незадекларированный груз. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти

В ходе осмотра автомобиля на контрольно-пропускном пункте «Торфяновка», расположенном в Ленинградской области, пограничниками был обнаружен странный груз.

За рулем автомобиля находила гражданин 1976 года рождения. Под обшивкой салона он попытался провезти в Финляндию 30 орденов и медалей. По предварительной информации, они относятся к временам Советского Союза, сообщили Gazeta.SPb в Пограничном управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ввоз был пресечен 28 июня. Сотрудники нашли медали и ордена в технологических полостях транспортного средства. Они провозились как незадекларированный груз.

Ещё один инцидент случился 29 июня. Сотрудники Пограничного управления вместе с сотрудниками Выборгской таможни обнаружили в автомобиле 1023 упаковки сигарет. Автомобиль, находившийся под управлением гражданина 1991 года рождения, направлялся в Финляндию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Невском районе мужчина ударил продавщицу бутылкой по голове.