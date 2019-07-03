Большинство тел погибших подводников до сих находятся на борту

На сушу подняли только четыре. Для опознания собираются провести экспертизу.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники. Уточняется, что на борту АС-31 в затопленных отсеках до сих пор находятся тела погибших офицеров. Водолазы вторые сутки пытаются их достать, но пока безрезультатно. Операция в Баренцевом море продолжается.

Достали тела лишь четырех офицеров – они находились ближе всего к люку, что облегчило задачу. Специалисты будут проводить экспертизу ДНК, чтобы установить их личности.

Напоминаем, что пожар на борту случился еще 1 июля – там находилось 14 человек, среди них были капитаны, а также Герои России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что офицеры ВМФ, погибшие в Баренцевом море, приписаны к петербургской военной части. О подразделении, к которому были приписаны погибшие моряки, почти нет никакой информации в сети, так как оно имеет статус секретного