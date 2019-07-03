СМИ: В «Звездном» потеряли документы оппозиционных кандидатов

Им массово отказывают в регистрации на выборах.

Об это стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на свои источники. Представители «Яблока» и «Справедливой России», а также самовыдвиженцы рассказали, что их отказались регистрировать на выборах в муниципалитете из-за того, что они якобы не сдали все необходимые документы. При этом кандидаты уверяют, что у них есть бумаги, подтверждающие обратное. Они убеждены – их не хотят допускать к выборам и ищут для этого любые способы.

Напоминаем, что это – не первый скандал вокруг предстоящих выборов. До этого в СМИ писали, что оппозиционерам мешают подавать документы – у входа стояли люди спортивного телосложения и создавали видимость очереди.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ЦИК не видит оснований отменять выборы в Санкт-Петербурге. По поводу петербургских муниципальных выборов было зарегистрировано более 200 обращений.