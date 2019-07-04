Минздрав просит купить французский самолет вместо «Суперджета»

Для санитарной авиации SSJ100 не так хорош, как французский Falcon. Фото: wikimedia.org

Для санитарной авиации SSJ100 не так хорош, как французский Falcon. Фото: wikimedia.org

Министр здравоохранения Вероника Скворцова попросила правительство закупить французский самолет Falcon 7X вместо российского Sukhoi Superjet 100.

Закупка предназначена для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сообщает РБК. Вероника Скворцова считает, что бизнес-джет Dassault Falcon 7X лучше подходит для нужд санитарной авиации, нежели «Суперджет», потому что позволяет выполнять беспосадочные перелеты через всю страну, например с Дальнего Востока в Москву и Петербург.

Дальность полета Falcon 7X — до 11 тыс. км, SSJ100 — до 4,5 тыс. км. Помимо этого «Фалькону», в отличие от SSJ100, не требуется большого разбега перед взлетом, что позволяет использовать его на очень коротких взлетных полосах. И еще одно преимущество французского самолета — он дешевле. Вместе с необходимым оборудованием он будет стоить 4,166 млрд рублей, в то время как взятый на 17 лет в лизинг «Суперджет» обойдется бюджетц в 5,425 млрд рублей.

У «Суперджета» перед «Фальконом» есть преимущество во вместимости. Если штатная вместимость французского самолета 19 пассажиров, то в SSJ100 поместятся десятки раненых.

Источник РБК сообщил, что ФМБА обсуждало с производителем SSJ100 поставку специально оборудованного самолета, и «Гражданские самолеты Сухого» сделали агентству коммерческое предложение. Два подобных самолета с 2014 года уже состоят на службе в МЧС, правда тогда они стоили 1,933 млрд и 1,97 млрд рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что авиакомпания уверяет, что в самолет, который летел до Петербурга, не попадала молния