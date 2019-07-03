Авиакомпания уверяет, что в самолет, который летел до Петербурга, не попадала молния

Полет проходил в штатном режиме и все было под контролем.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Речь идет о рейсе Москва – Санкт-Петербург, который осуществляли «Уральские авиалинии». Авиакомпания опровергла слухи, распространяемые в СМИ – ранее пресса сообщала, что борт получил разряд до прибытия в Пулково. Перевозчик уверяет, что ничего такого не произошло и поводов для паники нет. Также в пресс-службе отметили, что непогода не помешала перелету.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге который день идут дожди и гремит гроза. Это создает проблемы не только в небе, но и на дорогах – автомобилисты стоят в серьезных пробках, а пешеходы не могут выйти на улицу, так как улицы затопило.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Водоканал предупредил петербуржцев о затоплении улиц. Большое количество осадков может скопиться на дорогах города из-за замусоренных водопроводных и канализационных колодцев.