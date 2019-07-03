Водоканал предупредил петербуржцев о затоплении улиц

3 июля возможны локальные затопления городских улиц из-за ливневых дождей.

Сегодня на территории Санкт-Петербурга в случае увеличения интенсивности ливня могут возникнуть подтопления, предупреждает жителей города ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Большое количество осадков может скопиться на дорогах города из-за замусоренных водопроводных и канализационных колодцев.

«Водоканал» просит петербуржцев своевременно сообщать о всех подтоплениях на Горячую линию предприятия по тел.: 305-09-09.

В «Водоканале» добавили, что на для профилактики угрозы затопления ливневой канализации ежедневно работает 68 бригад специалистов, которые ежегодно проводят обследования систем водоотвода, а также промывку и очистку сетей, при этом особое внимание уделяется канализациям, которые находятся на крупных транспортных магистралях, вблизи станций метро и на перекрестках.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ливень затопил шоссе по Володарским мостом.