В Индии домашний кот спас хозяев от кобры

Во вторник, 2 июля, на юге Индии произошло необычное ЧП. В дом к местным жителям наведалась молодая кобра.

Однако предотвратить опасность, которая грозила хозяевам дома, смог их домашний питомец. Кот атаковал кобру в прихожей дома, передает CCTV.

В Сети опубликована видеозапись случившегося. На кадрах видно, как кот на протяжении нескольких минут нещадно атакует названного дикого гостя. Отметим, что кобра была явно молодая, на что указывает её небольшой размер.

Затем кот схватил змею в зубы и унес за переделы жилого помещения. Автор публикации говорит о том, что хозяин дома Арун Чандру позвал на помощь змеелова. Специалист позже забрал обезвреженную кобру и выпустил её на волю в положенном месте.

По видео нельзя точно сказать, одни и та же ли змея представлена в двух частях ролика, но CCTV заявляет, что это так.

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