Неподалеку от Тосно заметили торнадо

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Очевидец разместил в социальных сетях видеозапись, на которой заметно торнадо.

Вечером 3 июля в группе «Тосно ВКонтакте» появилось видео смерча в городе Тосно Ленинградской области. Воронкообразный вихрь запечатлели издалека. На видео смерч выглядывает из-за растительности.

Автор видео рассказал, что подобное явление очень редко случается на территории Северо-Западе, а особенно в Тосно.

Добавим, что смерч может возникать когда происходит столкновение горячего сухого воздуха с холодным влажным «куполом», образовавшимся над холодными участками поверхности земли.

По сути, смерч — это насос, который может засасывать в себя и поднимать различные предметы, иногда даже громоздкие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Тосно ликвидирован подпольный цех по розливу алкоголя. Оперативники «экономической» полиции УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга изымали в нескольких магазинах алкогольную продукцию.

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