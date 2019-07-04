В Ленобласти спасают семейство аистов после обрушения гнезда

Шансов на жизнь у маленьких аистят практически нет. Фото: "РКЦентр «ВЕЛЕС»"/vk.com

Шансов на жизнь у маленьких аистят практически нет. Фото: "РКЦентр «ВЕЛЕС»"/vk.com

В деревне Рапполово Всеволожского района борются за жизнь аистов, которые выжили после обрушения дерева, на котором находилось их гнездо.

В центр помощи диких животных «Велес» доставили семью аистов, разбившихся о землю вместе с гнездом. Аистята сильно пострадали при падении.

Сотрудники «Велеса» выложили в свою группу «ВКонтакте» пост с фотографиями пострадавших птиц. В посте они сообщают, что в Лужском районе рухнуло дерево, на котором находилось многолетнее гнездо аистов. Добавлено, что выжили родители семейства и два их аистенка, птицы сильно перепуганы. Один из птенцов практически обескровлен, у него сломано крыло и имеется большая рана, а второй раздавлен либо гнездом, либо деревом.

Также сообщается, что шансов на жизнь у маленьких аистят практически нет.

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