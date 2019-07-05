Баскетболистки России сыграют со Швецией после поражения от Испании

Спортсменки уступила чемпионкам Европы со счетом 54:78 в четверть-финале.

Женская команда РФ по баскетболу уступила в борьбе со сборной Испании на матче ¼ финала Евробаскета со счетом 54:78 4 июля. Теперь спортсменкам нужно обыграть Швецию, чтобы попасть в квалификацию Олимпийских игр-2020.

Испания на данный момент является чемпионом Европы в женском баскетболе. Швеция уже успела проиграть команде Сербии с крупным счетом — 49:87.

Главный тренер российской команда Олаф Ланге остался недоволен защитой, которую построила сборная РФ: по его словам, ее просто не было. Еще одним слабым местом стали подборы.

Олаф Ланге возглавил сборную России в 2017 году, а до этого тренировал УГМК — женский баскетбольный клуб из Екатеринбурга, который является действующим чемпионом РФ.

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