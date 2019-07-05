Более 150 тыс россиян останутся без пенсии

За прошедший год Пенсионный фонд России отказался учесть часть пенсии 170,5 тыс гражданам РФ.

Количество граждан, которые получили отказ от пенсионного ведомства, увеличилось в 1,5 раза за два года. Год тому назад таких граждан было почти 130 тыс. Эксперты считают, что по итогам текущего года отказов станет еще больше, сообщает Life.

Самой распространенной причиной, по которой ПФР не засчитал пенсии, стала потеря данных о трудовой деятельности работниками фонда. Одна из пенсионерок пожаловалась что в трудовой книжке неправильно записана ее дата рождения, из-за этого ей не засчитали целых 5 лет стажа. Или, например, тусклая печать может быть признана недействительной.

Также увеличение числа отказов связано с правовой неграмотностью жителей страны. Часто они подают заявки на начисление пенсии раньше нужного времени или неправильно их оформляют.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионеров научат пользовать Единой картой петербуржца.