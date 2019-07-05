Зараженные хризантемы из Нидерландов уничтожили в Ленобласти

Несколько партий зараженных нидерландских цветов были изъяты Россельхознадзором.

Инспекторы Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль, во время которого проверили 4 партии хризантем (примерно три с половиной тысячи цветов), которые были завезены в Ленинградскую область и Голландии.

Лабораторное исследование, проведенное экспертами, показало, что у растений присутствуют такие опасные болезни, как белая ржавчина и западный (Калифорнийский) цветочный трипс,об этом сообщило управление Россельхознадзора.

Зараженные цветы оперативно уничтожили, а собственников опасных растений привлекут к административной ответственности.

Добавим, что белая ржавчина является опасным заболеванием для овощных, пряных, плодовых, цветочных, ягодных и зерновых культур, а вот трипсы уже проблема посерьезней — они являются переносчиками различных вирусных заболеваний и их крайне сложно уничтожить. Насекомые могут повреждать 300 видов растений

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге уничтожат изъятый у предпринимателя алкоголь.