Бортко, Тихонова и Амосов зарегистрированы на выборах

Городская избирательная комиссия приняла решение зарегистрировать на губернаторских выборах троих кандидатов.

Горизбирком зарегистрировал кандидатами в губернаторы депутатов петербургского парламента Надежду Тихонову и Михаила Амосова.

Тихонова, которая идет на выборы кандидатом от «Справедливой России», предоставила в избирательную комиссию 162 подписи муниципальных депутатов при необходимых 155, экс-яблочник Михаил Амосов, выдвинутый на эти выборы «Гражданской платформой», собрал 160 подписей.

Третьим кандидатом в губернаторы, зарегистрированным сегодня, стал депутат Государственной думы, представитель КПРФ Владимир Бортко. Петербургский режиссер прошел муниципальный фильтр с результатом 161 голос.

Решение по регистрации Александра Беглова избирком пока не вынес. Врио губернатора собрал 162 подписи муниципальных депутатов. Кандидату от ЛДПР Олегу Капитанову не хватило для прохождения муниципального фильтра 8 подписей, и комиссия отказала ему в регистрации 5 июля. Сегодня еще трое кандидатов получили отказ из-за недостатка подписей депутатов местного самоуправления. Остальных выдвиженцев Горизбирком также регистрировать не планирует все по той же причине. На регистрацию подавали документы 28 человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ЦИК не видит оснований отменять выборы в Петербурге.