Во Флориде произошел взрыв в торговом центре

Все, что осталось от торгового центра, это груда мусора. Фото: Twitter , скриншот с видео
Все, что осталось от торгового центра, это груда мусора. Фото: Twitter , скриншот с видео

Сегодня в торговом центре The Fountains 83-тысячного городка Планштейн, который находится в южной части полуострова Флорида, прогремел взрыв.

В Twitter появилось видео последствий взрыва. Торговый павильон практически уничтожен, его обломки разметало в разные стороны в радиусе ста метров. Кроме того, повреждены и соседние здания. Пока власти города сообщили о 20 пострадавших, двое из которых получили тяжелые ранения. 13 человек обратились в отделение скорой помощи Вестсайдского регионального медицинского центра.

Предположительно взрыв произошел в результате утечки бытового газа, сообщает ABC News.

Сейчас полицейские и пожарные бригады прочесывают руины.

Несколько жителей близлежащего района рассказали журналистам, что взрыв произошел в ресторане Pizza Fire, но власти пока не подтвердили это. По словам владельца заведения, расположенного по соседству, этот ресторан закрылся в декабре, и туда как раз собирался въехать новый арендатор.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Китае произошел взрыв на химическом заводе.

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