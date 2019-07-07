Петербург вошел в топ-5 городов, где женятся чаще всего

Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге регионов, где свадьбы проходят чаще всего.

Рейтинг регионов с самыми частыми свадьбами составил Росстат.

Лидером топ-5 городов с наибольшим количеством свадеб стала столица России — Москва. Следом за ней, на втором месте, находится Московская область. Третью строчку рейтинга занял Санкт-Петербург. На четвертом месте расположился Краснодарский край, а на пятом — Свердловская область. В первом квартале 2019 года меньше всего браков было зарегистрировано в Алтае, далее идет Калмыкия и Магаданская область.

Также, по данным Росстата, в текущем году число зарегистрированных браков увеличилось, а вот количество разводов значительно сократилось.

Ранее Росстат составил рейтинг городов, где больше всего разводятся. Наибольшее количество разводов было зарегистрировано на Сахалине, в Карелии и в Ненецком АО. А вот меньше всего разводов приходится на Чечню, Ингушетию, Дагестан, Северную Осетию и Кабардино-Балкарию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Росстат назвал лидеров по разводам среди регионов.