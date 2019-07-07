В Донбассе по националистам «Азова» открыли огонь

В результате столкновения, двое бойцов "Азова" были госпитализированы в медучреждение с ранениями различной степени тяжести. Фото: Pixabay

В результате столкновения, двое бойцов "Азова" были госпитализированы в медучреждение с ранениями различной степени тяжести. Фото: Pixabay

Из-за идеологических разногласий украинский военнослужащий расстрелял боевиков националистического подразделения «Азов».

5 июля 2019 года, в ходе конфликта на почве идеологических разногласий военнослужащим второго батальона 30-й бригады рядовым Елистаровым был открыт огонь из автомата по бойцам «Азова» («Азов» — украинский национальный батальон, деятельность которого запрещена в РФ), которые выполняли задачи в районе поселка Новолуганское Донецкой области, сообщает офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В результате столкновения, двое бойцов «Азова» были госпитализированы в медучреждение с ранениями различной степени тяжести, рассказал Филипоненко.

Также он добавил, что военнослужащий первого батальона 54-й бригады ВСУ был застрелен в результате конфликта между сослуживцами, который возник после распития алкогольных напитков. При этом командованием бригады был скрыт факт случившегося, а смерть солдата была представлена как результат обстрела со стороны Луганской народной республики.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Украина отступает с передовых позиций в Донбассе.