Медведев поздравил россиян с Днем работников морского и речного флота

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником, отметив важность из работы в жизни страны.

Водный транспорт способствует росту экономики нашего государства и укреплению межрегиональных связей. Помогает преодолевать большие расстояния между городами России и прокладывает путь к отдаленным территориям страны, говорит Медведев в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Профессию работников морского и речного флота, которая требует высочайшего профессионализма, по праву можно считать одной из самых сложных и ответственных. В стране во многом благодаря работникам данной профессии развивается судоходство и Северный морской путь, осваиваются новые месторождения ископаемых и ведется международная торговля, добавляет премьер-министр.

Также Медведев пожелал работникам и ветеранам морского и речного флота здоровья, удачи и счастливого плавания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Медведев рассказал, как изменится “Единая Россия”.