Иран может заняться ядерным оружием в понедельник

Порог в 3,67%, необходимый для ядерных реакторов, планируют превысить.

Иран хочет заняться обогащением урана выше установленных ЕС и ООН норм. В понедельник 7 июля ультиматум Тегерана завершится и страна посчитает себя свободной от условий сделки.

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что установленный порог обогащения в 3,67% начнут превышать, начиная с понедельника.

Уран, обогащенный до 3,67%, можно использовать для ядерных реакторов. Уран с более высоким уровнем обогащения используется для создания ядерного оружия и экспериментальных реакторах. Великобритания, США, Россия, Франция, Китай и Россия заключили со страной сделку, по которой Иран не обогащает уран, а за это с него снимают санкции, ЕС и ООН инвестируют в развитие страны. В 2016 году США вышло из соглашения, и теперь Иран заявляет,что оставшиеся участники договора не могут выполнять условия сделки за шестерых.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Украина получила партию американской нефти.