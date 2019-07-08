В Металлострое из ячейки супермаркета украли вещи

Гражданский кодекс гласит, что покупатели не обязаны сдавать сумки в камеру хранения супермаркета. Фото: pixabay.com

Гражданский кодекс гласит, что покупатели не обязаны сдавать сумки в камеру хранения супермаркета. Фото: pixabay.com

Вчера вечером в Металлострое парень лишился предметов, оставленных в камере хранения супермаркета на Школьной улице.

В полицию Колпинского района поступило заявление от 18-летнего юноши, который сообщил, что примерно с половины девятого до 9 вечера из камеры хранения супермаркета исчез его пакет с продуктами и национальный головной убор. К сожалению, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти не сообщает, что за шляпа пропала у потерпевшего — папаха, картуз или, может быть, тюбетейка. Сумма ущерба превысила 6 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полицейские ищут злоумышленника.

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