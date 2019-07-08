В Павловске обокрали химчистку

В воскресенье в полицию Пушкинского района района обратился 66-летний владелец химчистки, который сообщил, что его заведение обокрали.

Около 6 часов вечера в химчистку города Павловска на Березовой ул. пришел человек, который под предлогом изъятия фальшивых денег предложил продавцу сложить выручку в коробку, откуда похитил 30 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Полицейские проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленника.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что налетчики унесли из павильона на Просвещения 10 тыс. рублей.