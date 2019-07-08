Посетитель выстрелил в лицо работнице пекарни

К сожалению, не всех запах свежей выпечки настраивает на дружелюбный лад. Фото: pixabay.com

К сожалению, не всех запах свежей выпечки настраивает на дружелюбный лад. Фото: pixabay.com

Полицейские в Красногвардейском районе задержали хулигана, отправившего в больницу сотрудницу пекарни.

Вчера в полицию обратился владелец пекарни, который рассказал, что около 7 утра в его заведении на Новочеркасском проспекте неизвестный выстрелил в лицо 34-летней сотруднице, с которой он повздорил. Пострадавшая была доставлена в больницу, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По подозрению в причастности к данному правонарушению полицейскими был задержан 35-летний гражданин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Металлострое из ячейки супермаркета украли вещи.