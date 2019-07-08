Рособоронэкспорт покажет иностранцам новую военную технику

АО «Рособоронэкспорт» в ходе Международного военно-морского салона представит иностранным заказчикам новые образцы российской техники для военно-морского флота.

МВМС-2019 пройдет с 10 по 14 июля на территории выставочного комплекса «Ленэкспо».

Рособоронэкспорт, входящий в госкорпорацию «Ростех», занимается поставками военных кораблей разных классов, от океанских судов до патрульных катеров и десантно-штурмовых лодок. Кроме того, Рособоронэкспорт готов поделиться технологиями в этой области, сказал глава компании Александр Михеев.

Рособоронэкспорт обеспечил оборонные предприятия, выпускающие технику для военно-морского флота, заказами на несколько лет вперед. Портфель заказов превышает $5 млрд. Программа импортозамещения привела к тому, что сейчас корабли строятся полностью из российских комплектующих.

В этом году Рособоронэкспорт пригласил в Петербург 23 иностранные делегации. Иностранным заказчикам покажут ряд новинок, в частности, образцы берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ», артиллерийскую установку АУ-220М, а также различные корабли российского производства, в том числе малый ракетный корабль «Каракурт-Э».

Кроме того, иностранным делегациям презентуют наиболее востребованные на рынке образцы, в том числе фрегат «Гепард-3.9», малый сторожевой корабль «Тигр», скоростной патрульный катер «Мангуст», а также подводные лодки, противоминные и патрульные корабли.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что IX Международный военно-морской салон (MBMC-2019) пройдет с 10 по 14 июля в выставочном комплексе «Ленэкспо» и у причала «Морской вокзал».