Петербуржцы стали чаще оплачивать товары и услуги картами

Порядка 971,2 млн операций на сумму 1,5 трлн рублей было совершено в первом квартале 2019 года с использованием карт, выпущенных банками Северо-Западного региона (СЗФО).

«По сравнению с первым кварталом 2018 года это на 23% больше по количеству операций и на 11% по объему», — сообщили в пресс-службе Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Жители СЗФО стали чаще использовать карты для оплаты покупок, отмечают в Банке России. На них приходится порядка 52,7% всех операций по картам в регионе. В Петербурге эта доля составила 52,1%. Рост показателя, в частности, связан с более активным использованием интернета и мобильных устройств.

Средний чек при оплате покупок и услуг составил 900 рублей, при снятии наличных — 9,1 тыс. рублей.

За рубежом жители СЗФО потратили порядка 54,8 млрд рублей. Из них примерно 19,6 млрд пришлось на покупки на иностранных сайтах.

Отмечается, что число банкоматов в СЗФО выросло до 24,3 тыс. штук, в Петербурге — до 10,8 тыс.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “Сбербанк” разрешил переводить деньги с кредитных на дебетовые карты.