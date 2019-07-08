В Тихвине задержали подростка за кражу сумки

Уголовное дело было возбуждено по факту преступления. Фото: pixabay

Уголовное дело было возбуждено по факту преступления. Фото: pixabay

17-летний подросток подозревается в краже личных вещей с применением физической силы.

7 июля 2019 года в полицию Тихвинского района от мужчины поступило заявление о краже сумки с применением физической силы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

33-летний пострадавший рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что ранним утром, приблизительно в 4 часа утра, неизвестный напал на него и отобрал сумку, в которой находились ключи от квартиры, мобильный телефон и другие личные вещи.

Сотрудники полиции оперативно задержали подростка 17 лет по подозрению в совершении кражи. Уголовное дело было возбуждено по факту преступления.

На текущий момент 17-летнего злоумышленника отпустили под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге поймали любителей незаконных пикников. Во время рейда были пойманы «с поличным» горожане, пренебрегающие правилами пожарной безопасности.