В Петербурге поймали любителей незаконных пикников

На прошедших выходных в город вернулось тепло, и жители отправились в парки, дабы отведать шашлыка «на природе».

В Калининском районе сотрудники правоохранительных органов провели профилактическое мероприятие в парках и лесопарковых зонах Петербурга, в ходе которого призывали отдыхающих не забывать о правилах безопасности на природе, а также напомнили о запрете на разжигание костров, использование пиротехнических изделий и мангалов на территориях зеленых насаждений, сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Также, во время рейда были пойманы «с поличным» горожане, пренебрегающие правилами пожарной безопасности. Сотрудники правоохранительных органов разъяснили им нарушение данного запрета, в соответствии со статьей 31 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». За несоблюдение запрета предусмотрена административная ответственность.

На данный момент в отношении нарушителей проводится административно расследование. Им могут вынести предупреждение либо оштрафовать на сумму от от трех тысяч до пятисот тысяч рублей.

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