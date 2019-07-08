Во «Внуково» экстренно приземлился самолет Utair Boeing 737

Аварийную посадку совершил самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, летящий из Москвы в Берлин. Фото: кадр из видео/vnukovo.ru

Аварийную посадку совершил самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, летящий из Москвы в Берлин. Фото: кадр из видео/vnukovo.ru

В московском аэропорту совершил экстренную посадку рейс «Москва — Берлин».

Аварийную посадку совершил самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, летящий из Москвы в Берлин. Однако экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета «Внуково» по причине того, что во время полета на борту сработал датчик системы кондиционирования, сообщает «ТАСС».

Пилоты подали сигнал бедствия на половине пройденного пути, развернули самолет над территорией Литвы, после чего резко пошли на снижение. Борт успешно приземлился в аэропорту Москвы спустя 40 минут после изданного сигнала ЧП во время полета.

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