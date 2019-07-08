В Верхнем Суздальском озере «искупался» Volkswagen

Спасатели вытащили иномарку из Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге.

Туристка из Челябинска забыла поставить свой автомобиль марки Volkswagen на ручной тормоз и ушла отдыхать, в результате чего автомобиль самовольно съехал в одно из Суздальских озер, находящихся в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» в соцсети «ВКонтакте» с комментарием «конь сбежал на водопой» . Также к посту они приложили фотографии произошедшего.

В комментариях к посту некоторые пользователи требуют отобрать у женщины права и назначить ей штраф.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Тихвине задержали подростка за кражу сумки. 7 июля 2019 года в полицию Тихвинского района от поступило заявление о краже сумки с применением физической силы. 33-летний пострадавший рассказал, что приблизительно в 4 часа утра, неизвестный напал на него и отобрал сумку, в которой находились личные вещи.