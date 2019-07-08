Трамваи прекратят движение по Троицкому мосту и Заневскому проспекту

Из-за дорожных работ в Петербурге временно закрывается трамвайное движение по Троицкому мосту и Заневскому проспекту. Об этом информирует ГУП «Горэлектротранс».

С 11:00 12 июля до 5:00 15 июля для проезда трамваев закрывается Заневский проспект. Трамвай №65 проследует от конечной «Река Оккервиль» по действующей трассе до Заневского проспекта. Затем он свернет на Новочеркасский проспект и проедет по Полюстровскому и Пискаревскому проспектам, улицам Жукова, Комсомола и Академика Лебедева до «Боткинской».

Троицкий мост для трамваев будет недоступен с 00:00 до 10:00 13 июля и с 18:00 13 июл по 5:00 15 июля. Трамвай №3 пройдет от конечной остановки «Рлощадь Репина» по действующей трассе до Инженерной улицы. Далее проследует по улицам Инжереной и Белинского, Литейному проспекту, Литейному мосту, улице Академика Лебедева, Лесному проспекту и далее до станции метро «Выборгская».

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