Морская авиация прибыла в Петербург для участия в параде

В Главном военно-морском параде примут участие 40 самолетов и вертолетов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Главном военно-морском параде примут участие 40 самолетов и вертолетов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

На оперативные аэродромы Западного военного округа в Петербурге и Ленобласти прибыла морская авиация. Она будет задействована в Главном военно-морском параде.

Всего в параде примет участие более 40 самолетов и вертолетов от соединений и воинских частей Военно-Морского флота, Воздушно-космических сил, Черноморского флота, Тихоокеанского флота и другие.

В их числе самолеты Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, авиационный комплекс А-50, самолёт-топливозаправщик Ил-78, Бе-200, Ту-142, Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28 и Ка-29.

Воздушные судна пролетят над центром Петербурга в районе Сенатской площади. Двигаться они будут в едином строю.

Прибывшие экипажи уже приступили к тренировкам. Им предстоит отрепетировать полеты в ссоставе тактических групп. Помимо этого, перед парадом запланировано несколько репетиций в небе над Петербургом.

Главный военно-морской парад состоится 28 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что правительство отчиталось о подготовке к Главному военно-морскому параду.