Глава кадастровой палаты в Петербурге может поменяться

В Санкт-Петербурге может смениться глава кадастровой палаты в связи с окончанием контракта.

На данный момент директором Федеральной кадастровой палаты по Санкт-Петербургу является Дмитрий Осипов. Однако его контракт уже подходит к концу, он завершается 20 июля.

В документе указано, что по истечению срока контракта Осипов вернется на должность заместителя руководителя данного учреждения, сообщает «Коммерсант».

Предполагается, что новым главой кадастровой палаты станет бывший генеральный директор компании «Эталон-Инвест» Даниил Селедчик.

Он пришел в компанию в 1997 году и дослужился до топ-менеджера, но покинул фирму в 2017 году. Ранее он заявлял, что не хочет больше связываться с бизнесом.

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