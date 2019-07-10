Трое кандидатов в губернаторы Петербурга не скрывают поддержки администрации

Кандидаты в губернаторы Санкт-Петербурга Владимир Бортко, Надежда Тихонова и Михаил Амосов не скрывают, что получили подписи от Смольного.

Они открыто говорят, что преодолеть муниципальный фильтр им удалось благодаря помощи администрации Северной столицы. Об этом кандидаты рассказали в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Владимир Бортко выдвинут от КПРФ, Надежда Тихонова — от «Справледливой России», а Михаил Амосов от «Гражданской платформы». Четвертым кандидатом является Александр Беглов.

Кандидаты отметили, что муниципальные депутаты отдавали за них свои подписи по просьбе Смольного. Амосов подчеркнул, что с администрацией не договаривался: «Я постучался в дверь — мне её открыли».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что команду Павла Швеца не стали регистрировать на выборы в Петербурге.