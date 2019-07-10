Определились лидеры народного голосования за название для арт-парка

Петербургский союз архитекторов неделю назад запустил народное голосование за название для арт-парка на проспекте Добролюбова. В опросе лидирует «Тучков буян».

В голосовании определилось три явных лидера. Порядка 25% респондентов поддержали название «Тучков буян». Около 12% хотят, чтобы парк именовался «Петроградским». За название «Невский сад» проголосовали 11%.

Среди вариантов также «Сердце Петербурга», «Арт-парк», «Петровский», «Пальмира», «Парк искусств», «Романовский» и другие. Предложить свою идею для названия каждый может на сайте art-park.spb.ru.

Напомним, арт-парк разобьют вдоль набережной Малой Невы, между проспектом Добролюбова, Тучковым и Биржевым мостами. Прежде на этом месте планировалось построить «Судебный квартал». В конце апреля идея создания парка была одобрена президентом России Владимиром Путиным.