Слепой музыкант исполнил композицию на горящем пианино на берегу Финского залива

Видео длится две минуты. Фото: кадр из видео YouTube / Данила Большаков

Видео длится две минуты. Фото: кадр из видео YouTube / Данила Большаков

Видеоролик с незрячим музыкантом, играющим на полыхающем пианино у самой воды, набирает всё больше просмотров в Сети.

В Санкт-Петербурге сняли впечатляющий ролик, на котором музыкант Данила Большаков исполняет композицию на берегу Финского залива, передает 78.ru.

Композиция, которую исполняет Данила Большаков, называется «H in New England» под авторством Макса Рихтера. Необычный перформанс собирает восхищение пользователей в социальных сетях.

Под конец видеоролика, когда музыкант заканчивает играть, пианино полностью догорает. Ролик идет всего две минуты, но успевает зацепить зрителя.

Большаков является руководителем научно-музыкального проекта Ned Hopper, также он возглавляет ансамбль незрячих музыкантов Daniel DЕФО.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что новый арт-объект в Петербурге призывает выйти из зоны комфорта.