Предприятия Ленобласти увеличивают показатели объема добываемой рыбы

В этом году на рыбопромышленную отрасль выделено 120 млн рублей из бюджета региона. Фото: Pixabay

В этом году на рыбопромышленную отрасль выделено 120 млн рублей из бюджета региона. Фото: Pixabay

Ленинградская область увеличивает объемы промысла, выращивания и переработки рыбы. Данное заявление было сделано на третьем Международном рыбопромышленном форуме.

На форуме регион презентовал результаты и планы в данной отрасли. Отмечается, что с начала текущего года промысловики ЛО отловили порядка 13 тысяч тонн рыбы. Этот показатель на 136% превышает прошлогодний.

На форуме был представлен проект компании «Петротрал-2», которая будет заниматься строительством берегового комплекса приемки и переработки рыбы. На реализацию данного проекта направлено 750 млн рублей. Комплекс даст региону около 160 новых рабочих мест.

В этом году из бюджета региона на рыбную отрасль было выбелено на 5% больше, чем в прошлом, — 120 миллионов рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сбербанк намерен инвестировать в рыбопромышленную отрасль России.