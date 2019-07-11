Уклонившийся от возврата 50 млн по контракту мужчина получил условный срок

Суд оштрафовал мужчина на 100 тыс. в пользу государства. Фото: pixabay.com

Суд оштрафовал мужчина на 100 тыс. в пользу государства. Фото: pixabay.com

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга поддержала обвинение по делу Александра Караваева. Его обвиняют в уклонении от возврата денег по контракту.

Октябрьский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Помимо этого, мужчине предстоит выплатить штраф 100 тыс. рублей в пользу государства.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в прокуратуре.

По версии следствия, организация, подконтрольная Караваеву, заключила с иностранной фирмой договор поставки. Он должен был приобрести у компании товар на сумму 800 тыс. евро.

Однако сделка не состоялась. По закону Караваев должен был вернуть деньги за неввезенный товар. Но он от возврата уклонился. Речь идет о сумме более 50 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывшего гендиректора в Петербурге заставили заплатить уголовный штраф 3 млн рублей. Его осудили за уклонение от налогов.