Россиян спросили о отношении к нудистским пляжам

Только 9% ходят на нудистские пляжи. Фото: pixabay.com
Только 9% ходят на нудистские пляжи. Фото: pixabay.com

Пятая часть опрошенных предпочитает обходить такие места стороной.

Пользователи Интернета рассказали о своем отношении к нудистским пляжам. Подобные места отдыха посещают около 10% респондентов.

Большая часть опрошенных (56%) заявила о нейтральном отношении к нудистским пляжам, сообщили Gazeta.SPb 11 июля аналитики сервиса Туту.ру, которые провели опрос среди 2200 посетителей сайта. При этом 22% считают, что подобные пляжи стоит огораживать. 21% респондентов относится к ним хорошо, но только 9% их действительно посещают. Еще 22% признались в негативном отношении к нудизму.

В окрестностях Санкт-Петербурга есть как минимум один нудистский пляж — он расположен в 30 км от города недалеко от пансионата “Дюны” у поселка Солнечный. Есть информация и о пляже, неподалеку от Соснового Бора, но его точное местонахождение держат в секрете.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге действуют 24 пляжа, но купаться нельзя ни на одном.

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