Петербуржцы выберут зверя для детской площадки в Южно-Приморском парке

Проект детского городка в Южно-Приморском парке. Фото: комитет по благоустройству

Проект детского городка в Южно-Приморском парке. Фото: комитет по благоустройству

Комитет по благоустройству Петербурга представил проект обновленного детского городка в Южно-Приморском парке.

Принять участие в его формировании предлагается горожанам. Жители Петербурга могут выбрать фигуру, которая появится в центре лабиринта-газона на площадке. Среди вариантов представлены пеликан, носорог и орангутанг. Голосование проводится на странице комитета во «ВКонтакте».

Согласно проекту, стены крепости в детском городке будут отреставрированы и покрашен в более яркий цвет. Рядом с ними постелят искуственный газон.

Дорожку на обновленной площадки заасфальтируют, а в проходе проложат резиновое покрытие.

Не функционирующие бассейны авторы проекта предлагают сделать песочницами и лабиринтом-газоном с деревянными пеньками.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге определились лидеры народного голосования за название для арт-парка.