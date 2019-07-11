Сто тысяч человек решили оформить Единую карту петербуржца

Сто тысяч человек подали заявление на оформление Единой карты петербуржца. Проект стартовал 6 мая.

На сегодняшний день свои карты получили 37,6 тыс. человек, сообщили в Центре информационного сопровождения.

Владельцы карт наиболее активно используют банковские функции и транспортное приложение. Помимо этого, карта предъявляется для получения скидок в магазинах, театрах, музеях и кинотеатрах.

Проект «Единая карта петербуржца» насчитывает 130 партнеров. О желании присоединиться к проекту сообщили еще порядка 40 организаций, среди них «Билайн», «Пятерочка», «Теле2» и другие.

В дальнейшем планируется использовать карту как пропуск в учебные заведения и библиотеки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к проекту ЕКП присоединился в Молодежный театр на Фонтанке. Это означает, что владельцы карт смогут получить скидки на билеты.